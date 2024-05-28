Девушка купила два мешка с украшениями за 50 долларов и была шокирована: что она увидела внутри

Внутри выяснилось, что лежат не только серебряные и золотые украшения, но и редкие.

Иногда старые украшения могут принести большие деньги. Так произошло с девушкой по имени Кира, которая приобрела за 50 долларов два мешка с винтажными украшениями. Оказалось, что внутри них были серебряные и золотые вещи, а также цепочки Tiffany & Co.

Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети.

Как стало известно, девушка приобрела два мешка со старыми вещами за 50 долларов. Внутри выяснилось, что лежат не только серебряные и золотые украшения, но и редкие.

Затем Кира опубликовала в Сети несколько видео, на которых показала, как разбирала мешки с украшениями. Помимо прочего внутри был браслет Betsey Johnson, винтажные шпильки, разные серьги и кольца.

Среди редких экземпляров была тиара, инкрустированная искусственными камнями, кожаный чокер и кольца Hello Kitty. Однако самым интересным был браслет из 14-каратного золота, а также колье Tiffany & Co. В одном из мешков были и шпильки Snoopy стерлингового серебра, изготовленные в 1960-х годах.

Часть из украшений девушка решила оставить себе, все остальные продают в своем магазине с винтажными вещами.

Напомним, что 18-летний парень из США выиграл в лотерею один миллион долларов благодаря сестре, выбравшей счастливый билет.

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