Девушка отказалась от миллиона долларов, который выиграла в лотерею: какая причина

Бренда Обен-Вега

Реклама

Канадка Бренда Обен-Вега стала победительницей популярной лотереи, но вместо мгновенного богатства выбрала «стипендию» до конца жизни. Соцсети взорвались критикой, однако финансовые расчеты свидетельствуют: девушка может быть гораздо умнее, чем считают хейтеры.

Об этом пишет издание Moneywise.

Обычный лотерейный билет Gagnant à Vie изменил жизнь 20-летней Бренды Обен-Веги, когда под защитным слоем она увидела три заветных символа «копилки». Перед девушкой встала дилемма, о которой мечтает каждый: получить 1 миллион долларов одним чеком или забирать по 1 000 долларов еженедельно в течение всей жизни.

Реклама

Бренда выбрала второй вариант, чем спровоцировала настоящую бурю в социальных сетях.

Пользователи Reddit и Instagram назвали решение девушки «финансовым самоубийством». Основной аргумент критиков — инфляция и упущенная выгода. По их мнению, миллион долларов, инвестированный в фондовый рынок или недвижимость прямо сейчас, за 20 лет принес бы значительно больше денег, чем фиксированные выплаты.

Несмотря на хейт, стратегия Бренды имеет железную логику, особенно учитывая ее возраст

Гарантированная доходность: Получая $52 000 в год от суммы в $1 млн, девушка фактически имеет 5,2% годовых. Это выше, чем предлагают канадские государственные облигации (3,4%), и при этом ее доход защищен правительством Квебека.

Реклама

ра в долгую: Поскольку победительнице всего 20 лет, уже к 39 годам она получит свой первый миллион. Если она доживет до 80, лотерея выплатит ей в общей сложности 3,1 миллиона долларов.

Отсутствие налогов: В Канаде выигрыши в лотерею не облагаются налогами, поэтому он получает чистые деньги, которые может ежемесячно реинвестировать.

Психологический аспект: защита от «друзей»

Специалисты отмечают, что для молодых людей аннуитет (еженедельные выплаты) часто является более безопасным. Это спасает от соблазна потратить все за год и защищает от финансовых манипуляторов и «дальних родственников», которые обычно появляются сразу после новостей о новом миллионере.

Бренда уже сообщила, что уволилась с работы и планирует посвятить время образованию и путешествиям, имея стабильный фундамент, который не исчезнет из-за неудачной инвестиции или чрезмерных расходов.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в США женщина впервые сыграла в Powerball, попросив ChatGPT выбрать номера, и выиграла $150 тысяч.