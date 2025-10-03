Девушка погибла в ДТП из-за неисправной двери Cybertruck: подробности

Кибертрук / © insideevs.com

В Калифорнии семья 19-летней Кристи Цукахара, которая погибла в аварии с участием электропикапа Tesla Cybertruck прошлой осенью, подала иск против производителя автомобилей.

Об этом пишет издание The Guardian

Трагедия произошла в тихом городке Пьедмонт во время визита девушки к семье на День благодарения: автомобиль на большой скорости врезался в дерево и загорелся, внутри находились четыре пассажира, и только одному удалось выжить.

Иск, поданный в Высшем суде округа Аламеда, указывает на то, что Кристина погибла не из-за самого удара, а из-за невозможности выбраться из горящего авто. Когда из-за пожара отключилось электричество, двери заблокировались. Изнутри выход через заднюю дверь возможен только через специальный трос, спрятанный под карманом дверного отсека, а снаружи из-за запорных механизмов и расположения ручек спасатели не могли быстро проникнуть внутрь.

Адвокат семьи, Роджер Дрейер, заявил: «Конструкция этого автомобиля подвела Кристину. Не было доступного механического или аварийного способа покинуть машину».

Дверные ручки Tesla, которые являются «фирменной» особенностью Cybertruck и гордостью Илона Маска, разработаны для более гладкого и обтекаемого вида авто. Однако их конструкция уже неоднократно становилась предметом критики экспертов по безопасности и находится под расследованием Национальной администрации безопасности дорожного движения США.

Иск также утверждает, что Tesla получала многочисленные предупреждения о риске попадания в ловушку из-за электронной двери. Ранее владельцы и очевидцы фиксировали случаи, когда после аварий пассажиры не могли выбраться из-за отключения электричества и возгорания автомобиля.

Кроме того, семья Цукахары подала иск и против имущества водителя Сорена Диксона, который, по данным судебно-медицинской экспертизы, на момент аварии находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Он также погиб в ДТП.

Очевидец, который следовал за Cybertruck в другом автомобиле, пытался спасти пассажиров, разбив окно. Ему удалось вытащить одного пассажира, однако Кристина погибла от дыма и ожогов, не имея возможности выбраться.

Родители девушки подчеркнули: «Ее смерть была предохранительной. Она была жива после аварии, звала на помощь, но не смогла выйти».

Напомним, ранее мы писали о том, что Tesla отзывает 46 096 единиц автомобилей Cybertruckв США. Причиной является дефект внешней панели, которая может оторваться во время движения.