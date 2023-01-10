Девушка потеряла все сбережения из-за одного sms-сообщения: что она сделала

18-летняя девушка Аврора Касильли из Олбани, Западная Австралия, из-за мошенников лишилась 37 000 долларов (1 360 534 грн) за считанные секунды, которые она собирала от 14 лет. Девушка мечтала о собственном доме, на который целенаправленно собирала несколько лет.

Своей историей она поделилась для News.com.au.

Какая схема мошенников

Автора вспомнила, что 3 декабря 2022 получила тревожное текстовое сообщение, которое, как она считала, поступило от ее банка, в котором говорилось, что кто-то с неизвестным ей именем пытался осуществить перевод с ее счета. Это якобы было сообщение от NAB (австрийская банковская группа – ред.). По словам девушки, сообщение было с того же номера, что и предыдущие сообщения от банка. В тексте сообщения было сказано позвонить по их номеру 1800. Когда Автора набрала по указанному номеру, услышала музыку и голоса, которые были идентичными тому, когда она звонила в свой банк в прошлый раз. Она даже ждала час в режиме ожидания, чтобы поговорить с кем-нибудь. После этого, по словам девушки, в трубке раздался голос мужчины с британским акцентом. Он объяснил ей, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету. Для ее финансовой безопасности он сказал перевести все свои сбережения на другой счет NAB на ее имя. Аврора поверила ему и быстро послала 36 561,37 долларов. Через несколько секунд после подтверждения перевода мужчина положил трубку.

Что сказали в банке

Просмотрев BSB, она поняла, что счет, на который она перевела свои сбережения, на самом деле был счетом Commonwealth Bank ( крупнейший банк в Австралии – ред.) , а не NAB. После инцидента Aurora обратилась к NAB за помощью. В письме банка было сказано, что учреждение не несет ответственности за утраченные средства, поскольку платеж был санкционирован девушкой.

"В банке сказали, что мошенники смогли использовать программное обеспечение, благодаря которому номер телефона, с которого они звонят или отправляют сообщения, отображается на устройствах как принадлежащий официальным организациям, таким как банки, налоговая служба или полиция", — говорится в статье издания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине придумали новую схему для выманивания денег. Как не попасть на крючок мошенников – читайте на сайте ТСН.ua.

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