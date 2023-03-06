Девушка позвала сразу 65 мужчин из Tinder на свидание: нашла ли она любовь

Американка решила повеселиться и устроила масштабное свидание, пригласив туда 65 мужчин из приложений Tinder и Hinge, которых раньше не видела.

Об этом пишет Insider.

Кэссиди Дэвис из Лос-Анджелеса радикально подошла к решению проблемы с личной жизнью. После нескольких лет использования программ для свиданий она решила попробовать что-то совершенно новое и сразу нашла свою любовь.

В канун Дня святого Валентина она анонсировала большую вечеринку дома, позвав одиноких подруг и попросив их привести с собой мужчин из Tinder, с которыми они общались, но еще не виделись.

Опасаясь, что придет недостаточно людей, Дэвис позвала на вечеринку еще 65 ребят из своих аккаунтов в дейтинговых приложениях. Также девушка сделала анонс вечеринки в Tiktok.

Видео стало вирусным, набрав 1,7 миллиона лайков и получив миллион комментариев от людей, желающих присоединиться к массовому свиданию или устроить нечто подобное.

Также Дэвис позвала молодого человека, которого встретила в баре. Именно с ним девушка встречается с того вечера.

Несмотря на то, что Дэвис достигла своей цели и обрела любовь, она продолжает устраивать подобные меры для ищущих пару.

Напомним, в Торонто мужчина несколько раз сменил имя и познакомился с 250 женщинами, чтобы закрутить с ними роман и выманить у них деньги.

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