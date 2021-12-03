Девушка с самыми большими губами в мире делает множество инъекций и пластических операций, чтобы стать куклой

Одна инъекция стоит около 200 фунтов стерлингов.

24-летняя Андреа Иванова из Софии, Болгария, которая имеет самые большие губы в мире благодаря инъекциям красоты, хочет походить на куклу Bratz. Для этого она продолжает делать уколы красоты, а недавно она прошла процедуру удлинения и коррекции лица за 500 фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, после 26-го укола в губы Андреа сделала процедуру удлинения и контурирования лица, чтобы изменить форму подбородка. Следующие шаги по сходству на куклу Bratz – это сделать больше пластических операций, чтобы сформировать и увеличить ее скул. Одна инъекция стоит около 200 фунтов стерлингов.

Из-за больших, неестественных губ девушка привлекла внимание тысячи пользователей Instagram, поскольку она часто публикует обновление о своем уникальном виде своим подписчикам.

На этом девушка планирует не останавливаться, на Рождество Андреа сделает 27 укол красоты в губы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.