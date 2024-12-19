Девушка восемь лет проживала за год и в 19 лет весила 12 килограммов: что произошло

В Южной Африке скончалась Беандри Буйсен, которая страдала чрезвычайно редкой неизлечимой болезнью, отнимавшей у нее восемь лет за каждый год ее короткой жизни.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Беандри думала, что не доживет до 14 лет, но отказалась сдаваться и стала интернет-сенсацией с более 269 000 подписчиков.

Всего два месяца назад подросток, которая весила всего 12 килограммов, перенесла операцию на открытом сердце, хорошо выздоравливала и планировала встретить Рождество со своими родителями. Однако девушка скончалась в возрасте 19 лет.

Она родилась с генетической мутацией — синдромом прогерии Хатчинсона-Гилфорда, который вызывает быстрое старение детей в сочетании с остеопорозом, что делает кости хрупкими и ломкими.

Только один ребенок из 4 миллионов рождается с этой неизлечимой болезнью, и Беандри была одним из 200 известных больных в мире.

Мать Беандри, Беа, подтвердила на странице дочери в Facebook, что она вчера проиграла свою битву за жизнь, и поблагодарила всех поклонников по всему миру.

Беандри Буйсен с мамой / Фото: Daily Mail

Несмотря на свой возраст, Беандри весила всего 12 кг, ходила в школу, как обычные дети, и мечтала выйти замуж до 25 лет, родить двойню и работать учительницей.

Старейшим пациентом с полной формой прогерии был итальянец Сэмми Бассо в возрасте 28 лет. Тиффани Ведекинд, 45 лет, из штата Огайо, США, является самым старым человеком с этим заболеванием.

Средняя продолжительность жизни больных составляет 14 лет, и немногие доживают до двадцати.

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