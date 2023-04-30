Девушка возложила цветы к памятнику Леси Украинки в Москве: ей угрожали "дискриминацией" армии РФ (видео)

Девушка принесла цветы и записку к памятнику Леси Украинке в Москве.
Задержанной девушке, возложившей цветы к памятнику Леси Украинки в Москве, угрожали статьей о "дискриминации" армии Российской Федерации.
Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.
Она рассказала, что те, кто взял цветы, не заметили записку, которую она прикрепила, с тестом: "Вы можете выбросить эти цветы, но из памяти ничего не выбросишь".
На другом видео также видно, как коммунальщик убирает цветы у памятника Леси Украинке. На вопрос россиян, почему он это делает, мужчина ответил: "Нас заставляет убирать руководство".
Однако кто именно отдал приказ убрать цветы, мужчина отказался рассказывать.
Напомним, в Москве к памятнику Леси Украинки принесли цветы и фото разрушенного дома в Днепре.
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