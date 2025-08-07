Девушка вышла из комы, услышав известие от отца

Врачи назвали чудом возвращение девушки к жизни / © Pixabay

В Китае студентка Цзян Чэннан впала в кому. Врачи диагностировали у девушки молниеносный миокардит. Она пришла в себя, как только отец показал ей письмо о зачислении в университет.

Об этом пишет South China Morning Post.

Известно, что девушке стало плохо после сдачи вступительного экзамена в университет. Ее сразу доставили в больницу — жизнь девушки зависела от аппарата искусственной поддержки сердца и легких в отделении интенсивной терапии.

На восьмой день пребывания в коме отец получил письмо о зачислении дочери в Хуанхейский транспортный университет, отнес его в больницу и сказал дочери: «Мы все такие рады, что ты поступила!» В тот момент была без сознания.

Какое же было удивление врачей, когда пациентка «ожила» и начала разговаривать. Девушка сразу связалась с родителями.

Врачи назвали событие чудом. Функции сердца полностью восстановились, состояние Ченнана стабильное. Причина столь быстрого пробуждения неизвестна.

