Девушка зарезала любимого после того, как он поздоровался с другой на улице – фото ревнивицы

23-летний аргентинец трагически погиб от рук своей ревнивой девушки, напавшей на него с ножом за то, что он просто поздоровался с другой женщиной на улице.

Об этом сообщает Oddity Central.

Мариано Гринспуна из Гонсалес Катан, города в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, зарезала избранница после того, как он поздоровался на улице с бывшей одноклассницей. Шокирующий инцидент произошел ранним утром 21 октября на пересечении улиц Бальбоа и Ла Бастилия. Гринспун и его подруга Наташа Палавесино шли, держась за руки, когда наткнулись на женщину, которая поздоровалась с Мариано и спросила, как у него дела. Простого приветствия женщины было достаточно, чтобы свести подругу мужчины с ума: она вытащила спрятанный нож и напала на нее.

Оказывается, женщина, которая поздоровалась с Мариано в то роковое утро, была его одноклассницей, но это вряд ли имело значение для его девушки. Она просто увидела другую женщину, которая имела наглость заговорить с ее любимым, и решила, что та должна поплатиться за это жизнью. Палавесино достала спрятанный нож и ударила женщину, которую аргентинские СМИ идентифицировали только как ЛК, в подмышку. Жертва упала на землю и смогла остановить еще одну попытку удара рукой. Она, вероятно, была бы убита, если бы не неизвестный мужчина, сумевший оттащить от нее Палавесино.

К сожалению, Мариано не повезло. Не сумев убить женщину, Наташа согнала злость на своем парне, ударив его ножом в грудь. После этого пара спорила несколько минут, как показывают камеры наблюдения в этом районе, в течение которых жертва несколько раз падала на землю. В какой-то момент он не смог подняться, и его 32-летняя сожительница набросилась на него с голыми руками. Очевидцы вызвали экстренные службы, но они не смогли ничего сделать, чтобы спасти жизнь мужчины.

Наташа Палавесино

Расследование уже выявило насильственную историю Наташи Палавесино. В 2021 году она была приговорена к одному году лишения свободы за удар ножом в грудь бывшего парня, и даже сам Мариано заявлял на нее в полицию за угрозы и причинение ему телесных повреждений. В июле в прошлом году было издано ограничительное судебное предписание, заставлявшее Наташу избегать каких-либо контактов с потерпевшим. Однако по истечении срока действия он решил дать их отношениям еще один шанс.

32-летняя Палавесино рискует провести много лет в тюрьме за убийство своего парня и покушение на убийство женщины, просто поздоровавшейся с ним на улице.

Напомним, женщина позвонила в полицию, чтобы "заказать пиццу". Копы приехали и были ошеломлены открытием.

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