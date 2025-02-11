Родители не дождались: крымские татары вышли на свободу после девяти лет заключения в России

С началом оккупации Крыма в феврале 2014 года Россия преследует жителей полуострова за проукраинские и религиозные взгляды.

Участники первой Бахчисарайской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов и Рэмзи Меметов вышли на свободу после 9 лет незаконного заключения.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев общественной организации "Крымская солидарность" 11 февраля.

До этого дня крымские татары Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов содержались в колонии №1 в Ставрополе (Россия).

В этот же день на свободу вышел еще один участник этой группы – Рэмзи Меметов.

За эти годы у Зевры Абсеитова умерла мать и тесть, отец Рустема, к сожалению, тоже не дожил до освобождения сына.

12 мая 2016 года в Бахчисарае (оккупированный Крым) после обысков были арестованы четыре крымских татара:

Ремзи Меметова (повара);

Энвера Мамутова (предпринимателя);

Зеври Абсеитовой (стоматолога);

Рустема Абильтарова (плотника).

Их обвинили по статье 205.5 Уголовного кодекса РФ — "участие в деятельности террористической организации".

24 декабря 2018 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил их к 9 годам лишения свободы, а Энвера Мамутова — к 17 годам. В июле 2019 г. Верховный суд России незначительно смягчил приговор, сократив сроки на три месяца.

Однако, 11 июля 2019 года Верховный суд России сменил приговор фигурантам дела: Энверу Мамутову назначили наказание в виде 16 лет 9 месяцев заключения, Рэмзи Меметову, Рустему Альбитарову, Зевре Абсеитову – 8 лет 9 месяцев лишения каждого.

Напомним, в российских тюрьмах находятся 218 крымских политзаключенных. Это так называемые "Крымские дела". Среди них около 70% – крымские татары.

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