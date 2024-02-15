Девятиклассница из Дагестана обвинила работника школы в притязаниях: они оказались родственниками

Девятиклассница из Дагестана обвинила сотрудника школы в притязаниях. Впрочем, сам мужчина все отрицает.

Об этом пишет "Baza".

По словам девочки, он запер ее в кабинете и цеплялся. Ситуация усугубляется тем, что школьница и взрослый – дальние родственники.

Все произошло в селе Калининаул Казбековского района. По словам девятиклассницы, бывший директор школы, а ныне заместитель директора по безопасности пригласил ее в кабинет под предлогом сверки данных ее брата. Когда ученица зашла, мужчина закрыл дверь на ключ, выкурил сигарету и стал приставать к девочке.

Школьница заявила, что "усватана", на что бывший директор ответил, что он также женат. В конце концов девочке удалось вырваться и обратиться за помощью к учителю физкультуры. Как говорят близкие девочки, мужчина пытался замять скандал, но у него не получилось.

Сам сотрудник отвергает все обвинения. По его словам, школьница сама зашла к нему в кабинет, а внутри ничего криминального не было: он разговаривал с ней об учебе, а девочка жаловалась на материальные проблемы в семье.

По данным "Базы", родственники девятиклассницы, одновременно являющиеся далекими родственниками самого мужчины, написали заявление в полицию.

Ранее мы писали, что в Киевской области злоумышленник развращал 11-летнюю племянницу сожительницы.

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