Действительно ли аборигены съели дядю Байдена: в Папуа-Новой Гвинее возмущены словами президента США

Президент США Джо Байден высказал предположение, что его дядю могли съесть каннибалы в Папуа-Новой Гвинее во время Второй мировой войны. Это вызвало в островной стране смесь изумления и критики.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местных экспертов.

Во время предвыборной кампании в Питтсбурге американский президент рассказал о своем дяде — лейтенанте Амброузе Дж. Финнегане, который летал на одномоторных разведывательных самолетах во время Второй мировой войны. Байден сказал, что его "сбили в Новой Гвинее", добавив, что "тело так и не нашли, потому что в этой части Новой Гвинеи на самом деле было много каннибалов".

По мнению экспертов из Папуа-Новой Гвинеи, заявления Байдена безосновательны, упрощены и неуместны особенно в то время, когда США пытаются укрепить свои связи со страной и противостоять китайскому влиянию в тихоокеанском регионе.

Реакция на слова Байдена

“Меланезийская группа, к которой принадлежит Папуа-Новая Гвинея, очень гордая нация. Такая классификация была бы для них очень обидной. Не потому, что кто-то говорит: "когда-то был каннибализм", мы это знаем. Но вырывать это из контекста и предполагать, что ваш дядя выпрыгнул из самолета, а мы думали, что это хорошая еда, недопустимо", — сказал политолог Майкл Кабуни из Университета Папуа-Новой Гвинеи (UPNG).

Также читайте Громкие угрозы Байдена Путину: о чем диктатора предупредил американский лидер

По словам ученого, в некоторых общинах в прошлом каннибализм практиковался в особых ситуациях, например, когда умершего родственника ели из уважения, чтобы предотвратить разложение его тела. "Был контекст. Они бы не съели просто так какого-то белого парня, упавшего с неба", — подчеркнул он.

Кабуни отметил, что около 79 тысяч американских солдат остаются пропавшими без вести после Второй мировой войны. "Они разбросаны от Юго-Восточной Азии до Корейского полуострова и Европы. Что предлагает Байден? Или все 79 000, которые так и не были найдены, были съедены туземцами?" — с иронией спросил он.

Губернатор провинции Восточный Сепик Аллан Берд, недавно избранный альтернативным премьер-министром от оппозиции, сказал, что ему не хватает слов для реакции на предположение Байдена.

“Я не чувствую себя обиженным. Это действительно смешно. Я уверен, что когда Байден был ребенком, он слышал что-то такое от своих родителей. И это наверняка запомнилось ему на всю жизнь”, — заметил он.

Преподаватель экономики UPNG Махолопа Лавейл назвал заявление Байдена печальным. "Для президента США говорить такое — особенно после того, как США заключили много соглашений с Папуа-Новой Гвинеей — неуместно", — сказал он.

Что известно о Папуа-Новой Гвинее

Папуа-Новая Гвинея была создана на восточной части острова сначала в 1949 году как территория Австралии, а в 1975 году — как независимое государство

Это страна с примерно десятимиллионным населением, в которой проживают восемьсот племен, многие из которых живут в неприветливой и отдаленной местности.

Жестокие межплеменные стычки неоднократно происходят на отдельных участках ее территории. В феврале этого года 26 человек погибли в провинции Энгам, когда группа мужчин отправилась напасть на соседнее племя, но попала в засаду по дороге.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предложил своему сопернику на выборах Дональду Трампу сыграть в гольф.

Читайте также: