Действительно ли Ким Чен Ын был в России и зачем Путин тщательно скрывает детали визита — анализ AP

Северокорейский лидер Ким Чен Ын должен был посетить российский авиационный завод, строящий истребители, а затем — Тихоокеанский флот страны, но его точное местонахождение оставалось неизвестным, поскольку Южная Корея 14 сентября выразила "глубокую обеспокоенность и сожаление" по поводу того, что его визит был до сих пор. сосредоточен на расширении военного сотрудничества.

Об этом пишет Associated Press.

Беспокойство Сеула

Вашингтон предупредил, что саммит 13 сентября между Кимом и президентом России Владимиром Путиным может привести к соглашению о снабжении Северной Кореей боеприпасов для войны Москвы против Украины. В Сеуле широко распространены опасения, что Северная Корея в обмен на это получит от России передовые вооруженные технологии, в том числе связанные с военными спутниками-шпионами, что усугубит угрозу, которую представляет военная ядерная программа Кима.

"Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность и сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны международного сообщества, Северная Корея и Россия во время своего саммита обсудили вопросы военного сотрудничества, включая разработку спутников", — заявил Лим Су Сук, представитель Министерства иностранных дел. дел Южной Кореи.

Ким Чен Ын прибывает на космодром "Восточный", 13 сентября 2023 года. Независимые журналисты не были допущены/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Лим также отметил, что в состав делегации Кима в России входят несколько человек, на которых Совет Безопасности ООН наложил санкции за участие в незаконной деятельности по разработке северокорейского оружия, в том числе маршал Корейской народной армии Ри Пхен Чхоль и чиновник правящей партии Чо Чун Йонг, отвечающий за политику в области боеприпасов.

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Лим сказал, что Москва должна осознать, что ее отношения с Сеулом будут иметь очень негативное влияние, если она продолжит военное сотрудничество с Северной Кореей.

Ответственный за отношения с Северной Кореей министр объединения Южной Кореи Ким Юн Хо предупредил, что потенциальные поставки оружия между Северной Кореей и Россией вызовут более жесткую реакцию со стороны Южной Кореи, США и Японии, которые усиливают свое трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности для противодействия региональным угрозам.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 13 сентября, что Северная Корея столкнется с последствиями, если будет поставлять оружие России.

Путин провожает Ким Чен Ына после их встречи на космодроме "Восточный", 13 сентября 2023 года. Независимые журналисты не были допущены/Korean Central News Agency

"Ни одна страна на планете, никто не должен помогать Путину убивать невинных украинцев", — сказал Кирби. Если страны решат заключить соглашение о поставках оружия, США оценят эту договоренность и справятся с ней должным образом, сказал он.

Кирби заметил, что любое соглашение, которое улучшит военный потенциал Северной Кореи, "безусловно, будет вызывать у нас значительную обеспокоенность".

Северокорейская пропаганда

Мир в значительной степени возлагается на российские и северокорейские СМИ для получения информации о дипломатии Кима в России, подчеркивающей совпадение интересов между ядерными странами, вовлеченными в эскалацию напряженности с Западом.

Через день после интенсивного освещения саммита Путина-Кима российские пропагандистские СМИ молчали о Ким Чен Ыне по состоянию на вторую половину дня четверга, 14 сентября. Северокорейские государственные СМИ сообщают о деятельности Кима в России с опозданием на день и создают свои репортажи для поддержки правительственных пропагандистских нужд.

На экране телевизора — изображение встречи Путина и Ким Чен Ына во время новостной программы на Сеульском железнодорожном вокзале в Сеуле, Южная Корея, 14 сентября 2023 года. AP Photo/Ahn Young-joon

Официальное Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило 14 сентября, что Ким пригласил Путина посетить Северную Корею в "удобное время" и что Путин принял приглашение "с удовольствием и подтвердил свою волю неизменно продолжать" историю дружбы между народами.

"Путешествуй сам"

После саммита Путин сообщил российскому государственному пропагандистскому телевидению, что Ким самостоятельно посетит еще два города на Дальнем Востоке России: полетит в Комсомольск-на-Амуре, где посетит авиационный завод, а затем поедет во Владивосток, чтобы осмотреть Тихоокеанский флот России, университет и другие. .

"Борьба с гегемонами": как Ким поддерживает Путина

Во время встречи 13 сентября на российском космодроме на Дальнем Востоке Ким Чен Ын пообещал "полную и безусловную поддержку" Путину в том, что он назвал "справедливой борьбой против гегемонистских сил для защиты своих суверенных прав, безопасности и интересов", очевидно, намекая на войну в Украине.

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Решение встретиться на космодроме "Восточный" свидетельствует о том, что Ким ищет российскую помощь в разработке военных разведывательных спутников. Ранее он заявлял, что они имеют решающее значение для усиления угрозы ракет, способных нести ядерное оружие, и Северной Корее неоднократно не удавалось вывести на орбиту спутники-шпионы.

Путин и Ким Чен Ын произносят тост после разговора на космодроме "Восточный" 13 сентября 2023 года/Korean Central News Agency/Korea News

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре может стать еще одним местом, возможно, намекающим на то, что Ким стремится получить от России в обмен на помощь в разжигании войны Путина против Украины.

"Меня не обманешь": захочет ли Путин делиться?

Некоторые аналитики сомневаются, что Россия, всегда тщательно оберегающая свои чувствительные вооруженные технологии, захочет поделиться ими с Северной Кореей в обмен на то, что в итоге может оказаться ограниченными поставками боеприпасов, которые будут медленно перемещаться через их небольшую наземную линию связи.

Они говорят, что военное сотрудничество между странами могло бы больше касаться обычных вооружений, например Россия могла бы помочь Северной Корее усовершенствовать ее устаревшие военно-воздушные силы, которые все еще возлагаются на истребители, направленные Советским Союзом в 1980-х годах.

"Много интересных проектов" и ни слова о военном сотрудничестве

Путин заявил пропагандистам России, что Россия и Северная Корея имеют "много интересных проектов" в таких сферах, как транспорт и сельское хозяйство, и что Москва оказывает своему соседу гуманитарную помощь. Но он ушел от разговора о военном сотрудничестве, сказав лишь, что Россия придерживается санкций, запрещающих покупать оружие у Северной Кореи.

Встреча 13 сентября состоялась несколько часов спустя после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону моря, продолжив крайне провокационные испытания с 2022 года, поскольку Ким воспользовался отвлечением внимания, вызванным войной в Украине, чтобы ускорить разработку своего оружия.

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