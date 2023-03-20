Действительно ли Китай поставлял в РФ винтовки, детали для беспилотников и бронежилеты: ответ разведки

Фактов снабжения Китаем оружия в РФ пока не зафиксированы.

Главное управление разведки Украины не зафиксировало ни одного факта поставки Китаем оружия в Россию, несмотря на заявления в западной прессе.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

Комментируя визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, Юсов заявил, что "это визит сильной страны, сильного регионального международного лидера в страну и режим, который терпит геополитическое поражение и находится в тупике – экономическом и внешнеполитическом".

"Безусловно, как прагматичный геополитический игрок китайский лидер и Китай будут усиливать свои позиции в регионе на территории РФ, защищая собственные экономические и другие национальные интересы. То есть исключительно собственные интересы. Россия все меньше будет становиться субъектом, все больше будет зависима от других игроков, других субъектов. Ну, а режим Путина будет и дальше ослабевать", – сказал представитель ГУР.

Юсов заверил, что информация о поставке Китаем винтовок или бронежилетов проверяется, однако об оружии пока речь не идет, и такие факты не зафиксированы. Конечно, есть случаи, когда россияне покупают в открытых источниках дроны, товары гражданского назначения, из которых можно использовать микросхемы.

Ранее издание Politico сообщало, что Китай якобы поставлял России винтовки, детали для беспилотников и бронежилеты.

Напомним, что сегодня, 20 марта, начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию.

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