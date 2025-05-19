Действительно ли Кремль уже готовит россиян к заключению мирного соглашения: ответ аналитиков

Москва / © Associated Press

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Российские власти не готовят российское информационное пространство к заключению мирного соглашения или окончанию войны с Украиной Напротив, в РФ все чаще звучат призывы к затягиванию войны пока оккупанты не достигнут своих максимальных целей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

«По оценкам ISW, Кремль не готовил российское информационное пространство к заключению мирного соглашения в ближайшем будущем, а российские силы и общество не ожидают скорого окончания войны», — говорится в отчете.

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По мнению экспертов, Кремль прилагает целенаправленные усилия, чтобы оправдать военные цели Путина как жизненно важные для российского государства и заручиться поддержкой общества по затягиванию войны до тех пор, пока Россия не достигнет этих целей.

Кремлевские чиновники все чаще публично заявляют, что Россия готова продолжать воевать, пока Украина не примет российские требования, вероятно, потому, что Кремль считает, что он адекватно подготовил российское общество и российских военных к такому сценарию.

«Украина продолжает демонстрировать свою готовность к конструктивному мирному диалогу и безусловному прекращению огня», — добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что Кремль разослал пропагандистским медиа методические рекомендации по освещению происходящих в Стамбуле переговоров.

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