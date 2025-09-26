Действительно ли "Орешник" есть в Беларуси: эксперт поразил расследованием

Ракета "Орешник" / © ТСН.ua

Разлетевшаяся российскими СМИ информация о якобы размещении ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси является частью масштабной информационной операции (ИПСО). Эксперт проанализировали первоисточники и сделал вывод: Москва и Минск пытаются «сыграть на нервах» НАТО и заставить Украину к переговорам.

Об этом пишет эксперт по вопросам изучения России, политический аналитик, Игорь Тышкевич.

По словам Игара, министр говорил о будущем размещении ракет, а не об их фактическом наличии на данный момент. К тому же существует серьезный скепсис относительно первой части заявления. Например, руководитель Службы Внешней Разведки Украины Олег Иващенко еще в мае 2025 года заявлял: «Носители есть… Но самого ядерного оружия у Беларуси нет. Это факт».

Эксперт считает, что в этом случае действует логика карточной игры: «когда у тебя нет карт, пробуй блефовать». Российская информационная операция об «Орешнике» реализуется сразу по нескольким направлениям:

Провокация против НАТО и ЕС

Кремль продолжает повышать ставки, пытаясь изменить позицию стран-членов ЕС и НАТО. Путин стремится к тому, чтобы западные партнеры перестали поддерживать Украину и начали рекомендовать Киеву сесть за стол переговоров с РФ.

Давление на Польшу

Польша как один из ключевых партнеров Украины активно использует фактор Китая для подталкивания Лукашенко к началу консультаций. Повышение ставок «Орешником» выгодно Путину, чтобы дестабилизировать ситуацию на польской границе.

Украинское направление

Лукашенко, говоря об «Орешнике» и о несуществующих «предложениях Путина», пытается снова сыграть роль посредника в переговорах. Вместе с тем, Россия намеренно поднимает тему роста угрозы с севера, чтобы заставить Киев отвлекать ресурсы.

Пока, по задумке автора, это остается лишь попыткой сыграть на нервах.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Беларуси подтвердил информацию о размещении новых российских ракетных систем. По его словам, комплекс «Орешник» был размещен для того, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.

Представитель МИД подчеркнул, что этот шаг вынужденный, а не провокационный:

«Это не гонка вооружений и не конфронтация. Размещение „Орешника“ в Белоруссии не означает бездумную гонку вооружений, это чисто оборонный подход», — заявил глава МИД.

Однако официальный Минск, являющийся тесным союзником Москвы, заявляя о размещении новых систем, фактически продолжает нагнетать напряжение в регионе.