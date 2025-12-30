Действительно ли "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси: эксперт проанализировал видео

Военная техника, которую Россия и Беларусь показали на видео

Россия и Беларусь опубликовали кадры якобы начала боевого дежурства ракетного комплекса «Орешник» на территории РБ. Вместо оружия там показали машины обеспечения, но это не значит, что «Орешника» в Беларуси нет.

Об этом главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал в эфире телеканала «Кыив24».

«То, что показало по крайней мере Министерство обороны РФ и Беларуси, они выпустили одинаковый сюжет, одинаковые кадры, и на них «Орешника» нет«, — сказал эксперт.

Он объяснил, какая военная техника на самом деле была изображена на видео от России и Беларуси.

«Вот что интересно, что вообще это объявление о начале боевого дежурства, и на нем три машины. Первая машина, которая едет, — это машина охраны. Там это «Тайфун-У» на базе «Урала». Это машина связи. Кстати, от комплекса «Ярс» они, очевидно, аналогичные — это еще раз подтверждает то, что «Орешник» является двухступенчатой версией «Ярс». То есть они просто взяли ту же систему. И третья машина — это вообще так называемый комплекс машин обеспечения боевого дежурства. Простым языком — столовая с койками для людей«, — рассказал Катков.

Он уточнил, что на ролике едут два КУНГа. Один из них — это машина связи, а другой, скорее всего, — машина обеспечения боевого дежурства. Возможно, это командный пункт, хотя грузовики больше похожи именно на машины обеспечения.

«Там на построении стоит около 70 человек. Одновременно это даже не штатное количество людей, которые необходимы для обеспечения всего комплекса, потому что «Орешник» — это не одна пусковая. То есть когда мы понимаем, что говорят «Орешник» и показывают какую-то пусковую, которая едет, — это не то», — сказал главред Defense Express.

Он объяснил, что комплекс обычно состоит из нескольких пусковых установок: машин управления, связи, обеспечения, энергоагрегатов, машин охраны, транспортно-заряжающих машин и инженерного обеспечения. То есть это большое количество техники.

«А в реальности, по крайней мере в этом публичном сюжете, и здесь важный момент: РФ всегда подчеркивает свои боевые потуги, поэтому если бы там действительно была пусковая и больше машин, это точно показали бы. Но показали лишь то, что просто было в наличии. Это не значит, что на 100% «Орешника» там нет«, — отметил Катков.

Он не исключил, что комплекс может там быть, но это маловероятно. Эксперт аргументировал это тем, что по данным Службы внешней разведки Украины, в целом у России сейчас есть только одна ракета к комплексу «Орешник».

Напомним, 30 декабря Минобороны РФ и Беларуси заявили, что комплекс «Орешник» официально заступил на боевое дежурство на белорусской территории. Оба ведомства обнародовали видео с торжественного мероприятия, отметив, что личный состав прошел переподготовку и уже осваивает районы патрулирования. В Минске добавили, что комплекс с дальностью до 5000 км может нести как обычные, так и специальные боеголовки.