Действительно ли Пригожин, Кадыров и Суровикин готовили сговор против Шойгу и Герасимова: Фейгин ответил

По мнению адвоката и правозащитника Марка Фейгина, реконструкции в рядах командования РФ могут иметь место, однако это, скорее, только намерения.

Об этом Фейгин сказал в интервью ТСН.ua.

"Допустить такое можно. Но какие для этого есть возможности? Все-таки аппарат военной бюрократии — это люди-профессионалы, пусть, плохие, но они всю свою жизнь учились и преподавали военное дело. Всю жизнь "ползком проползли" от училища в академию. Убрав их можно на более низкий уровень спуститься. Думаю, что у Пригожина, Кадырова и Суровикина и были какие-то надежды, но такому не суждено было сбыться", — добавил он.

Добавим, что Марк Фейгин ранее отмечал: главарь российского ППК "Вагнера" Евгений Пригожин иногда признает преимущества украинской армии.

У "повара Путина" есть определенный элемент публичной самостоятельности, которую он использует для того, чтобы его ликвидация была более проблемной.

Также отметим, как посол США при ОБСЕ Майк Карпентер отмечал, что главная цель главы Кремля и его окружения не изменилась. Они все еще хотят присоединить Украину к России.

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