Действительно ли река Иордан поворачивает русло 19 января: в ПЦУ объяснили

Священник призывает не быть суеверными и не верить российским фейкам.

После перехода на новый (Новоюлианский) календарь верующие ПЦУ и УГКЦ теперь празднуют Рождество 25 декабря, а Крещение соответственно 6-го, а не 19 января. В то же время, некоторые поклонники УПЦ МП, придерживающиеся Юлианского календаря, утверждают, что именно их праздники – более правильные. В качестве одного из аргументов они используют историю, что река Иордан в Израиле именно 19 января якобы поворачивает свое русло

Так ли это, пояснил священник и капеллан ПЦУ Роман Грищук у себя в Facebook.

Он напомнил, что, несмотря на пустынный рельеф и жаркий климат, Израиль является мощной сельскохозяйственной страной.

"Трубочки с водой подходят к каждому деревцу и кустику! И все это за счет вод Иордана. Воды Иордана сильно разбираются на орошение в Израиле, поэтому летом в нижнем течении река почти пересыхает...

Мощная водозаборная станция имеет каждый отдельный кибуц. И в зависимости от того, когда включаются те или иные станции, почти стоячая вода Иордана смещается в направлении отбора", – объяснил священник.

По словам капеллана, граждане Израиля и Иордании достаточно спокойно относятся к такому "изменению" направления течения, которое имеет свою земную причину.

"И течение это по низменности меняет направление движения много раз в год! Именно по вышеприведенным причинам! Например, в прошлом 2023 году, 6 января воды Иордана "текли" в обратном направлении, а 19 января — как привычно", — заметил Роман Грищук.

Река Иордан/Фото с Facebook-страницы Романа Грищука

Он напомнил, что действительно христиане верят в то, что когда Иисус Христос крестился в Иордане, русло реки тогда повернуло в противоположную сторону. Однако призывает не быть суеверными и не верить российским фейкам.

"А московские провокации и аргументы оставьте в покое. Они на то и московские, чтобы быть провокациями. Все эти аргументы просто призваны не допустить ментального освобождения украинцев из российской оккупации. Сами же иерархи и Константинополя, и Иерусалима спокойно относятся к разным календарям и датам освящения. и часто вместе святят воду", – подытожил священник ПЦУ.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года ПЦУ приняло решение перейти на новый календарь. В феврале 2023 года аналогичное решение приняла УГКЦ.

ТСН.ua выяснял, как изменились даты церковных праздников.

Также мы писали, как украинцы отмечают церковные праздники после перехода на новый календарь.

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