Действительно ли российская экономика на краю пропасти: объяснение эксперта

На сегодняшний день экономика России фактически входит в фазу падения. Такое состояние в теории называют технической рецессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса.

«Когда в России раздаются утверждения о стагнации, я с этим не согласен. Состояние российской экономики сейчас — это, прежде всего, техническая рецессия», — отмечает Иван Усс.

Эксперт добавляет, что, несмотря на оптимистичные официальные отчеты Кремля, скрывающие реальное положение вещей, российские банкиры уже открыто говорят о снижении ВВП в первом и втором кварталах этого года.

В теории экономики два квартала подряд с падением предыдущего считаются именно технической рецессией. Это, объясняет специалист, промежуточное состояние между обычным замедлением и полноценным экономическим спадом.

По данным Всемирного банка, в прошлом и позапрошлом году ВВП России демонстрировал рост на уровне 4,1–4,3%, достигнув 2,07 и 2,183 триллиона долларов соответственно. В то же время, прогноз МВФ, обнародованный Bloomberg 14 октября 2025 года, свидетельствует: по итогам 2025-го ожидается рост всего на 0,6%.

Ранее сообщалось, что российские власти начали использовать денежную эмиссию Центрального банка РФ для покрытия дефицита бюджета, который в этом году составит почти 6 трлн рублей .

Мы ранее информировали, что доходы российского бюджета от нефтегазового сектора в ноябре могут снизиться примерно на 35% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года – до 520 млрд руб. (6,59 млрд долл.) .