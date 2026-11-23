Действительно ли Си Цзиньпин отказался пожать руку Путину в Китае / © Associated Press

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В Сети распространилась информация и видео, что на саммите в Китае в ноябре 2026 года лидер КНР Си Цзиньпин якобы отказался пожать руку Владимиру Путину. Однако, как оказалось, вирусное видео представляет собой дипфейк, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта.

Об этом говорится в материале AFP Fact Check, опубликованном 23 ноября 2026 года.

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Семисекундный ролик начал распространяться в социальных сетях после встречи Си Цзиньпина и Путина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшегося 18 ноября в китайском Шэньчжэне.

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На видео кажется, что российский диктатор подходит к лидеру КНР, протягивает руку для приветствия, но Си Цзиньпин отводит свою руку. В результате политики якобы не жмут друг другу руки и отворачиваются.

Публикации сопровождались утверждениями, что китайский лидер намеренно проигнорировал Путина. Ролик распространялся на разных языках, в частности в соцсети X.

Фейковое видео, сгенерированное с помощью ИИ

Как разоблачили подделку с Си Цзиньпином и Путиным

Журналисты AFP установили, что видео смонтировали на основе настоящих кадров встречи Си Цзиньпина и Путина, опубликованных в августе 2026 года, где Си и Путин пожали руки перед китайским и российским флагами в Кыргызстане.

На настоящей видеозаписи от 31 августа из Кыргызстана Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки и улыбнулись.

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Видео было обозначено как созданное с помощью Grok Imagine — генератора изображений и видео на основе искусственного интеллекта от компании xAI Илона Маска. Учетная запись, опубликовавшая ролик, описывает себя как сатирическую и раньше распространяла другие измененные видео.

Напомним, российский диктатор Путин после встречи с Трампом и Си Цзиньпином наговорил о войне и территориях, пригрозил ударами и вспомнил «новую Ялту».

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о встречах Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае.

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