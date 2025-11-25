- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1115
- Время на прочтение
- 2 мин
Действительно ли в Абу-Даби проходят тайные переговоры с США: Лавров дал ответ
Хотя Москва не подтверждает своего участия, представитель Дрисколла Джефф Толберт заявил, что переговоры идут «хорошо» и продолжаются уже второй день.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался подтвердить информацию западных СМИ о якобы проходящих в Абу-Даби переговорах между представителями США и РФ.
Об этом он заявил в комментарии BBC.
Лавров назвал сообщение о встрече «ливнями», «спекуляциями» и «распространением слухов». По его словам, цель таких публикаций — якобы подрыв инициативы Дональда Трампа и российских условий завершения войны против Украины.
Глава МИД РФ заявил, что Москва работает конфиденциально и не намерен комментировать возможные договоренности к их официальному подтверждению.
В отличие от России американская сторона официально подтвердила факт переговоров. Представитель министра армии США Дэна Дрисколла Джефф Толберт сообщил Reuters, что встреча началась вечером понедельника и продолжается. По его словам, «переговоры идут хорошо».
Россия не подтвердила участие в переговорах, а состав делегации остается неизвестным. Ранее о встрече написали Financial Times, CBS News и другие СМИ.
Напомним, во вторник министр армии США Дэн Дрисколл проводит в Абу-Даби встречу с российскими представителями, чтобы передать обновленный проект мирного соглашения по завершению войны в Украине. По данным Politico, он представляет Москве документ, согласованный Вашингтоном и Киевом, сокращен с 28 до около 19 пунктов.
С него убрали самые чувствительные территориальные требования, которые планируется обсуждать отдельно на уровне президентов Трампа и Зеленского. После консультаций в Киеве и Женеве Дрисколл остался вести переговоры в Абу-Даби без участия госсекретаря Марко Рубио и других высокопоставленных переговорщиков, вернувшихся в Вашингтон.
Европейские дипломаты признают определенный прогресс, однако подчеркивают, что позиция Москвы остается жесткой, а путь к соглашению длительным.