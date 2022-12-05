Действительно ли в Беларуси идет скрытая мобилизация: Бессмертный рассказал, кто получает повестки

В Беларуси идет скрытая мобилизация: мужчины начали получать требования явиться в военкомат, однако в Министерстве обороны якобы успокаивают, мол, повестки раздают для учета данных.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua политик и дипломат посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный рассказал о характере мобилизации в Беларуси.

По его словам, эта мобилизационная кампания, скорее, точечная

"С декабря продолжается мобилизация в Беларуси, но она не носит массового характера. Это, своего рода, или зональные, региональные, или рассылающиеся точечные повестки, Военнообязанные там находятся еще в статусе советских времен. Беларусь на определенном этапе провалилась в учете тех людей, потому что повестки получают люди, давно перешедшие за возраст тех, кто может считаться военнообязанным.Повестки приходят даже умершим, погибшим.Сейчас эта кампания по мобилизации продолжается.Ее никогда и не останавливали.Она носит характер рефлексии на что-то. Какой-то импульс идет, но встречает он саботаж", – отметил дипломат.

По словам эксперта, в феврале-апреле 2022 года белорусские офицеры уходили в отставку, потому что выступали против этой мобилизации.

Ранее в МВД Украины объяснили визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск.

В то же время, по данным ГУР Минобороны Украины, признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси пока нет.

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