"Действительно удивительно": Байден выразил восхищение помощью Польши Украине

Президент США Джо Байден выразил мнение, что Украина сейчас находится в "лучшем положении, чем когда-либо", и призвал страны НАТО "сохранять голову и сосредоточенность".

Об этом Байден сказал в Варшаве на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

Глава Белого дома назвал поддержку Украины Польшей "действительно удивительной" и поблагодарил страну за то, что она приняла более миллиона украинцев.

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"Я хотел поблагодарить президента за помощь Украине. Это чрезвычайно то, что ты сделал. В прошлом году я наблюдал, как дети и жены, покинувшие своих мужей и родителей, пересекали границу; было странно приветствовать этих 1,7 или 1,8 миллиона человек, которые приезжают сюда как беженцы", — сказал президент США.

Байден также отметил и отношения между польским и американским народом, связь между которыми чрезвычайно сильна и глубока.

"Нам придется столкнуться со многими вызовами, но я уверен, что мы сможем это сделать вместе", — сказал Байден.

Также президент США заверил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Украину.

"Я четко дал понять, что обязательства Соединенных Штатов реальны, и через год я бы утверждал, что НАТО сильнее, чем когда-либо. Я могу с гордостью сказать, что наша поддержка Украины остается непоколебимой", — сказал Байден.

К слову, Польша была в авангарде активизации действий НАТО, чтобы предоставить Украине современные боевые танки и сейчас лидирует в учебе. В этом месяце стало известно о тренировках украинских солдат в западной Польше на новых танках Leopard 2, которые союзники по НАТО обсуждали месяцами, прежде чем в январе наконец-то согласились передать Украине.

Напомним, во время визита Байдена в Польшу Варшава поднимет тему передачи Украине самолетов.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда напомнил, как поляки забирали украинцев из границы и приглашали к себе, хоть и впервые видели этих людей. Он объяснил, что украинцы приезжают в Польшу не с плохими намерениями, а убегают от войны и тяжело работают, поляки же это видят. Президент Польши признался, что его радует дружба между нашими народами, которая идет к братству.

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