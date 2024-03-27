"Действия Путина перешли все границы": Госдеп пригрозил России после обстрела энергоструктуры Украины

Паэтт отметил, что Путин и вся Россия будут нести ответственность за военные преступления.

Президент РФ Владимир Путин и его режим будут нести ответственность за ракетные обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.

Такое заявление сделал помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт в комментарии для "Укринформ".

"Действия Путина перешли все границы с точки зрения его военной тактики и разрушений, причиненных им без военной цели народу Украины и украинской инфраструктуре", – отметил чиновник Госдепартамента США.

Паэтт отметил, что Путин и вся Россия будут нести ответственность за военные преступления.

"Агрессор заплатит за это. И я также хочу подчеркнуть, что Путин потерпит крах", – заявил он.

По словам представителя Госдепа США, РФ уже третий год не прекращает попыток разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Однако украинцы демонстрируют чрезвычайную стойкость, а система энергоснабжения до сих пор функционирует.

"Путин потерпел поражение в этой попытке – он потерял Европу как энергетический рынок, и мы сделаем все, чтобы это поражение продолжалось дальше", – подчеркнул Паетт.

Дипломат добавил, что внимание Белого дома приковано к вопросу энергетической безопасности Украины. Поэтому США "очень тесно сотрудничают" в этой сфере с союзниками во всем мире, а сам Паэтт поддерживает регулярный контакт с украинскими властями по вопросам энергетического сектора.

"Я хочу подчеркнуть, насколько возмутительно то, что Кремль продолжает целить по гражданским объектам без военной цели, просто чтобы причинить боли и страдания украинским гражданам. И мы ответим", – еще раз подчеркнул представитель Госдепартамента.

Он также сообщил, что в четверг, 28 марта, поддержка энергетического сектора Украины будет обсуждаться на онлайн-встрече в формате "G7 Плюс".

"Нам нужно делать несколько дел одновременно. Мы попытаемся мобилизовать немедленную помощь, как мы делали с октября 2022 года, когда начались эти атаки на энергетический сектор. Мы также продолжим нашу работу, чтобы сосредоточиться на долгосрочной цели Украины – построении будущей энергетической системы, которая будет более чистой, экологичной и полностью соответствовать европейским стандартам", – добавил Паетт.

Напомним, иностранные политики отреагировали на массированный ракетный удар по Украине 22 марта. Жозеп Боррель отметил, что российским ударам по объектам энергетической инфраструктуры должен быть положен конец.

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