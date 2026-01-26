Дональд Трамп / © Getty Images

Второй термин Дональда Трампа ознаменовался радикальными трансформациями в подходах США к международным делам. Американский внешнеполитический курс показывает непредсказуемость и резкие повороты. Ключевые решения принимаются лично руководителем Белого дома и узким кругом его доверенных лиц, фактически устраняя профессиональный аппарат нацбезопасности от процессов стратегического планирования.

Об этом сообщает Reuters.

Во многом такой подход работает в пользу Трампа, учитывая его подозрительное отношение к вашингтонской бюрократии и желание быстро претворять свои решения в жизнь, говорится в статье. Но внезапные заявления и вытекающие из этого неожиданные изменения рискуют нанести непоправимый вред отношениям с ключевыми союзниками США.

Утрата доверия

Опасность такого централизованного и персонализированного подхода стала очевидна за последние несколько недель, когда Трамп и чиновники его администрации в интервью и в социальных сетях неоднократно намекали на возможность применения силы в Гренландии. Эти комментарии посеяли тревогу в Вашингтоне и среди союзников США.

«Законодатели позвонили по телефону госсекретарю Марко Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, выложив свои опасения и посоветовав администрации не делать дальнейших шагов, сообщил один из источников. Некоторые республиканские законодатели также сообщили представителям администрации, что опасаются возможного расследования по делу об импичменте в связи с каким-либо военным вторжением в Гренландию», — пишет Reuters.

И хотя, по словам двух источников, близких к администрации, военные действия никогда серьезно не рассматривались, Кори Шейк, бывшая сотрудница Пентагона и Белого дома, работающая в Американском институте предпринимательства, заявила, что угроза Трампа захватить Гренландию силой уже нанесена.

«Трамп настолько непоследователен в своих угрозах, что невозможно гарантировать, что он не сделает это снова. Он сделал Соединенные Штаты недостойными доверия в глазах наших ближайших друзей», — сказала Шейк.

Централизация власти

Практика Трампа по централизации внешнеполитических решений, опоры на доверенных помощников и фактического устранения экспертов является постоянной темой его второго срока.

Это происходило несколько раз в ходе переговоров по прекращению войны России в Украине. В частности, осенью в результате встреч между специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом, его зятем Джаредом Кушнером и российским посланником Кириллом Дмитриевым был разработан план по 28 пунктам по прекращению войны.

В то же время высокопоставленные американские чиновники в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности, которые обычно были бы в курсе развития такого плана, не были информированы о процессе, сообщали источники.

Представитель Государственного департамента заявил: «В администрации президента Трампа царит атмосфера тесного сотрудничества, и есть преданные своему делу государственные служащие, добросовестно продвигающие ключевые приоритеты. А есть и анонимные источники, которые жалуются прессе и явно не обладают ни здравым смыслом, ни характером, необходимым для реализации программы президента Трампа».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что без его роли в НАТО Россия могла бы захватить всю Украину, а также раскритиковала союзников за недостаточные оборонительные расходы.