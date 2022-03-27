"Действуем для гражданского населения": компания Auchan не уйдет с российского рынка из-за войны в Украине

"Действуем для гражданского населения": компания Auchan не уйдет с российского рынка из-за войны в Украине

На территории страны-агрессорки компания имеет более 230 магазинов.

Французская сеть супермаркетов Auchan не намерена уйти с рынка Российской Федерации, несмотря на войну, которую она начала в Украине.

Об этом гендиректор Auchan Retail International Ив Клод заявил в интервью Journal du Dimanche.

"Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран (России и Украины, — ред.). У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно .Нас легко критиковать, но мы открыты и действуем для гражданского населения", — заявил Клод.

К слову, в России насчитывают более 230 магазинов и интернет-площадку. По словам Клода, если компания покинет российский рынок, то без работы останутся 30 тысяч человек, из которых 40% — сотрудники и акционеры.

К слову, в Украине сеть имеет 43 магазина. "Около 100 украинских сотрудников, покинувших страну, остаются с другими сотрудниками. Мы даже настроили систему, чтобы обо всех из них заботились, размещались и нанимались в другом месте", — заявил представитель Auchan.

Он также добавил, что компания помогает украинским беженцам. По его словам, предоставлено более 2,3 тыс. тонн продуктов, 50 тыс. гигиенических наборов и более двух миллионов евро.

Как сообщалось, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с рынка РФ.