«Действует против собственной нации»: Туск резко обратился к Трампу из-за последних слов об Украине

Туск резко прошелся по Трампу из-за Украины / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким заявлением, отправив прозрачный намек Дональду Трампу по поводу недопустимости ослабления поддержки Киева и попыток возложить вину за войну на украинскую сторону.

Об этом сообщает Clash Report.

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Туск остро раскритиковал Трампа: что он сказал

Политик подчеркнул, что любые действия, направленные на ущерб Украине, напрямую подрывают безопасность и суверенитет собственной страны.

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«Каждый, кто пытается поставить ложный знак равенства, каждый, кто предполагает, что Украина несет ответственность за войну, делает ценный подарок агрессору, Путину», — говорит Туск.

Политик также дал жесткую оценку мотивам и последствиям действий противодействующих украинской обороне:

«Каждый, кто по измене, глупости или ради денег стремится ослабить Украину в ее защите от российской агрессии, действует непосредственно против собственной нации, безопасности собственной страны и ее суверенитета».

Кроме того, Дональд Туск поделился личными впечатлениями от недавней поездки по украинским регионам, вспомнив трагические свидетельства войны, которые увидел во время проезда по небольшим населенным пунктам.

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«Несколько недель назад я путешествовал по Украине. Я ехал по небольшим украинским городкам и селам. В каждом селе вдоль этой дороги была доска с фотографиями молодых ребят из этого села, погибших на войне. В течение шести часов я ехал через эти села, видя доказательства жестокости этой войны. У каждого из этих местных героев были и отец. У некоторых были дети. Они погибли в войне, которой не хотели», — подытожил Дональд Туск.

В Германии жестко раскритиковали Трампа

Напомним, министр образования Германии Карин Приен подвергла жесткой критике президента США Дональда Трампа из-за его заявлений о необходимости смены главы украинского государства и договоренности о поставках российского дизельного топлива. Об этом чиновница написала в соцсети X.

Поводом для реакции стали высказывания Трампа, в которых он обвинил Владимира Зеленского в отказе от завершения войны, несмотря на несколько поводов, и заявил, что Украине следует сменить руководство. Кроме того, американский политик возложил на президента вину за дефицит дизеля, утверждая, что к этому привели удары по энергетической инфраструктуре РФ.

Оценивая эти упреки и уступки в отношении российского топлива, немецкая чиновница резюмировала: «Ради нескольких литров дизельного топлива. Какое моральное банкротство».

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