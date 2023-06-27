Действуют под видом дипломатов: стало известно, где в Европе больше всего российских шпионов

Россия продолжает попытки возродить свою шпионскую сеть в Европе, пострадавшую в прошлом году. По количеству российских шпионов в стране "лидирует" Швейцария.

Об этом говорится в публичном докладе Федеральной разведывательной службы Швейцарии.

Как отмечают в разведке страны, угроза со стороны иностранного шпионажа достаточно высока. Шпионы РФ действуют преимущественно под дипломатическим прикрытием.

"Причина столь значительного внимания российской разведки к небольшой нейтральной Швейцарии объясняется тем, что на территории страны расположены штаб-квартиры многих международных организаций. Особенно швейцарская разведка опасается, что россияне попытаются использовать в своих целях швейцарских чиновников, отвечающих за работу с Советом Безопасности ООН", – говорится в сообщении.

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Кроме того, еще одна дилемма с которой столкнулась Швейцария – противодействие российским попыткам обходить введенные против РФ санкции.

"Поскольку Россия использует компании в Евразийском экономическом союзе, Турции и Индии для закупок, деятельность [швейцарской разведки] по мониторингу должна быть распространена на регионы, которым в прошлом уделялось мало внимания", – говорится в докладе.

Российские спецслужбы будут действовать более агрессивно на территории Европы, считает глава Федеральной службы по охране конституции Германии Томас Хальденванг.

Ранее в Словении задержали двух шпионов Российской Федерации, под видом граждан Аргентины собирали информацию для Москвы.

Кроме того, польские службы разоблачили шпионскую сеть, работавшую на Россию. Группа должна была вести подготовку к диверсионной деятельности на территории Польши, в частности, на железной дороге и автодорогах, по которым транспортируют оружие для Украины.

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