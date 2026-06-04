Дикая медведица чуть не вытащила из салона авто туриста: что случилось (видео)

Медведь / © pexels.com

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В центральной Румынии дикая медведица напала на туриста из Болгарии прямо в его машине. Мужчина остановился на горной дороге, чтобы покормить животное, которое было вместе с детенышем, но это разозлило хищника.

Об этом пишет Daily Star.

Об инциденте рассказали румынские спасатели и сам пострадавший — 46-летний Георгий Бижев. Нападение произошло 27 мая у плотины Видрару и попало на видео. Разъяренная медведица разбила окно машины и попыталась вытащить мужчину наружу. Она сильно искусала ему левую руку.

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Спастись водителю помог пристегнутый ремень безопасности, а также другие водители, которые начали громко кричать и сигналить, чтобы отпугнуть зверя. Потерпевший Георгий Бижев рассказал, что поднял руку для защиты лица и шеи, когда животное начало рвать его когтями и кусать.

«Я увидел, как медведь насторожил уши, и он прыгнул на меня. Он пытался схватить меня и вытащить из машины», — вспоминает пострадавший.

Мужчина признал свою вину в инциденте и отметил, что понимает опасность кормления диких зверей.

«Я попал в его среду, это была ошибка, за которую я поплатился», — признался Бижев.

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Местные власти подчеркнули, что медведица действовала инстинктивно, защищая своего детеныша. При этом животные не пострадали, а сам потерпевший вернулся в Болгарию для дальнейшего лечения.

Полиция напоминает, что участок возле дамбы Видрару является известным «медвежьим проходом». Несмотря на строгий запрет, туристы регулярно останавливаются там для фото и кормления хищников. В Румынии за кормление диких медведей предусмотрены большие штрафы — от 10 000 до 30 000 румынских лир (примерно от 1645 до 4935 фунтов стерлингов).

В Румынии живет больше всего бурых медведей в Европе (если не считать Россию) — от 6 до 13 тысяч. В общей сложности в европейских странах их количество уже превысило 20,5 тысячи, ведь леса восстанавливают, а животных защищает закон. Поэтому медведи все больше привыкают к людям, что часто приводит к опасным нападениям.

Напомним, на берегу датского острова Анхольт стало опасно из-за туши горбатого кита. Животное сильно раздувается от газов внутри и может в любой момент взорваться. Подходить к нему смертельно опасно: людей может ранить кусками мяса или они подхватят серьезную инфекцию.

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