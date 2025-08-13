Дикая пума напала на 11-летнюю девочку: ребенку чудом удалось спастись

Пума / © Getty Images

В элитном районе Малибу, штат Калифорния, дикая пума напала на 11-летнюю девочку.

Нападение животного на ребенка произошло близ курника, который находился возле его дома, пишет BILD.

Подкравшаяся незаметно пума укусила девочку за руку, ногу и спину. Хищник также напал и на мать ребенка, прибежавшего на крики ребенка.

Впоследствии еще один из членов семьи подбежал к пуме с электрошокером. Угрожающий треск оружия испугал хищника и тот отступил.

После нападения родители сразу отвезли девочку в больницу. Травмы, полученные от пумы, оказались не угрожающими жизни.

Прибывшие на место происшествия полиция и эксперты по дикой природе обнаружили животное неподалеку и убили его.

Пуму классифицировали как «опасную для общественности».

Позже ДНК-тест также подтвердил, что именно это животное атаковало ребенка.

