- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Дикая пума напала на 11-летнюю девочку: ребенку чудом удалось спастись
В Калифорнии дикая пума напала на 11-летнюю девочку, укусив ее за руку, ногу и спину.
В элитном районе Малибу, штат Калифорния, дикая пума напала на 11-летнюю девочку.
Нападение животного на ребенка произошло близ курника, который находился возле его дома, пишет BILD.
Подкравшаяся незаметно пума укусила девочку за руку, ногу и спину. Хищник также напал и на мать ребенка, прибежавшего на крики ребенка.
Впоследствии еще один из членов семьи подбежал к пуме с электрошокером. Угрожающий треск оружия испугал хищника и тот отступил.
После нападения родители сразу отвезли девочку в больницу. Травмы, полученные от пумы, оказались не угрожающими жизни.
Прибывшие на место происшествия полиция и эксперты по дикой природе обнаружили животное неподалеку и убили его.
Пуму классифицировали как «опасную для общественности».
Позже ДНК-тест также подтвердил, что именно это животное атаковало ребенка.
Ранее ТСН.ua писал о том, что в Техасе 35 вагонов грузового поезда Union Pacific сошли с рельсов возле города Гордон, повлекшие пожар сухой травы.