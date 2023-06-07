Дикий козел столкнул туристку со скалы и напугал мужчину до потери сознания

Дикий горный козел столкнул туристку из Нидерландов со скалы, а затем напал на двух ее друзей.

Об этом пишет murciatoday.com.

28 мая агрессивное животное бросилось на 64-летнюю женщину и столкнуло ее с крутого края скалы, отбросив ее на 20 метров вниз, прежде чем она приземлилась на уступ.

Голландка, имя которой не называется, сломала себе оба запястья в результате инцидента, который мог привести к смерти, на холмах Альпухарра в Гранаде, на юге Испании.

Туристка путешествовала с двумя бельгийскими туристами, ставшими следующей целью горного козла. Один из них потерял сознание при нападении.

Местный пастух нашел двух раненых бельгийских туристов, и был поднят спасательный вертолет, чтобы доставить их в местную больницу.

Но спасатели не смогли найти голландку и приостановили поисковую операцию в 21:00 28 мая из-за непогоды. Позже службам экстренной помощи удалось возобновить спасательную операцию и обнаружить женщину. Но из-за плохой погоды было слишком сложно поднять ее воздухом со скалы, поэтому спасателям пришлось укрыть ее на ночь в заброшенном фермерском доме.

На следующее утро голландскую туристку доставили в больницу, где лечили от переохлаждения, а также двух сломанных запястей.

Эксперты говорят, что сейчас в испанском регионе сезон размножения горных козлов, поэтому иберийские козлы особенно агрессивны в это время. Пик родов у испанских горных козлов приходится на середину мая, а это значит, что теперь, когда в стаде есть детеныши, взрослые животные максимально защищаются.

Напомним, жители индийской деревни были ошеломлены рождением теленка-мутанта. У него две головы с четырьмя глазами и двумя носами. Но там, где две головы расходятся, у молодой коровы сросшийся рот.

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