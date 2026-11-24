Ким Чен Ын появился после слухов о смерти / © Associated Press

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Северокорейский диктатор Ким Чен Ын появился на серии официальных фото с десятью новыми иностранными дипломатами, где на всех кадрах стоит в одинаковой неподвижной позе. Эти снимки опубликовали после сообщений о том, что 42-летний глава КНДР якобы перенес кровоизлияние в мозг, впал в кому или даже скончался.

Об этом пишет издание Daily Star.

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По данным издания, фото было сделано 22 ноября в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. На всех снимках Ким Чен Ын в темном костюме, белой рубашке и сером галстуке стоит на алой дорожке у флага и герба КНДР. Он выглядит скованно и на каждом кадре стоит в одинаковой позе с выпрямленными вдоль тела руками.

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В Daily Star предполагают, что этими фото хотели доказать, что диктатор все еще жив и здоров. Снимки опубликовали после сообщений о том, что 42-летний Ким Чен Ын якобы перенес катастрофическое кровоизлияние в мозг, впал в кому или скончался.

Ким Чен Ын появился после слухов о смерти / © Фото из открытых источников

По тем же сообщениям, из-за плохой медицины в Пхеньяне северокорейские чиновники срочно доставили его в больницу Пекинского союзного медицинского колледжа для неотложной помощи. Слухи о тяжелом состоянии диктатора ранее вызывали опасения, что в стране может начаться кризис передачи власти и даже гражданская война.

Ким Чен Ын появился после слухов о смерти / © Фото из открытых источников

Слухи о смерти Ким Чен Ына — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в соцсетях распространились слухи о кровоизлиянии в мозг и кому у Ким Чен Ына. Поэтому лидера КНДР якобы срочно повезли на лечение в Пекин.

Однако никаких доказательств его госпитализации, медицинских документов или официальных заявлений не было опубликовано. Власти Северной Кореи и Китая также не подтвердили сообщение о болезни или смерти Ким Чен Ына.

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Впоследствии Северная Корея опубликовала новые фотографии Ким Чен Ына на фоне слухов о его якобы смерти от кровоизлияния в мозг, распространившихся в соцсетях.

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