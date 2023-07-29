Диктатор Путин хочет на "выборах" получить рекордное количество голосов: источники назвали цифры

Российский диктатор Путин хочет на следующих так называемых выборах президента получить от населения рекордные 80% голосов.

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Об этом пишет издание " Медуза " со ссылкой на собственные источники в администрации Путина.

Источники издания сообщили, что такой результат хотят обеспечить разными методами: мобилизацией реальных поклонников, административной и корпоративной мобилизацией, электронным голосованием.

В Кремле хотят также задействовать в предвыборной кампании форум-выставку "Россия", которая откроется на ВДНХ в ноябре 2023-го, чтобы продемонстрировать "достижение последних лет".

По некоторой информации, именно на этой выставке диктатор объявит о выдвижении своей кандидатуры, но этот вопрос еще не решен окончательно.

Источники издания сообщили, что на этой выставке каждый день будут посвящать конкретному региону, виду спорта или историческому лицу.

Вместе с тем технолог, сотрудничающий с администрацией Путина, заявил, что очень тяжело работать в условиях войны. "Сидишь, готовишь. А потом — бац! — и за месяц до выборов дроны бомбят условно Крымский мост — и вся кампания по п**де".

Напомним, ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса в Кремле призвал Путина возобновить "зерновое соглашение".

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин избегает попыток турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры по возвращению к "зерновому соглашению".

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