Диктатор Путин может объявить новую многотысячную мобилизацию — NYT

Путин представит войну в Украине "как битву за восстановление русских исторических земель".

Российский президент-диктатор Владимир Путин в скором времени может объявить о многотысячной мобилизации в стране. Речь идет о сотнях новых "мобиков".

Об этом со ссылкой на американскую разведку сообщает The New York Times.

Авторы материала отмечают, что, по информации американские разведчики, есть свидетельство того, что вскоре он Кремль может мобилизовать "еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных".

Издание пишет, что в обращении к Федеральному собранию диктатор Путин снова заявит, мол, "спасает" не только Украину от "нацизма", но и Россию — от "поглощения" НАТО. Такое утверждение Кремля бессмысленно для европейцев. Впрочем, оно "стало лозунгом в объединяющей Москве".

Кроме этого, NYT отмечает, что президент страны-агрессорки Путин представит войну в Украине "как битву за восстановление российских исторических земель".

Напомним, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что неанонсированный визит президента США Джо Байдена в Украину изменит первоочередную цель обращения Путина к Федеральному собранию России. Отмечается, что "визит перетасовал все карты Путину и сломал все нарративы российской пропаганды".

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