Диктатор-союзник Путина готовится к возможной гибели и назвал преемника

© Reuters

Реклама

В начале января, когда Иран столкнулся с общенациональными протестами и угрозой ударов со стороны Соединенных Штатов, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи обратился к доверенному и преданному помощнику, главному чиновнику по национальной безопасности, чтобы тот взял власть в свои руки.

Об этом пишет The New York Times.

По информации изданий, Али Лариджани, отвечающий за нацбезопасность Ирана, с тех пор якобы фактически руководит Ираном.

Реклама

«Мы готовы в нашей стране», — сказал Лариджани в интервью Al Jazeera во время своего визита в столицу Катара Доху в этом месяце. «Мы, безусловно, сильнее, чем раньше. Мы готовились в течение последних семи-восьми месяцев. Мы обнаружили свои слабые места и исправили их. Мы не ищем войны и не начнем ее. Но если они (США и Израиль — Ред.) нам навязают ее, мы ответим».

По словам шести чиновников Ирана, аятолла Хаменеи поручил Лариджани и нескольким другим близким политическим и военным соратникам обеспечить, чтобы Иран пережил не только американские и израильские бомбардировки, но и любые покушения на ее высшее руководство, включая самого аятолла Хаменеи.

Иран действует исходя из того, что военные удары США неизбежны, даже несмотря на то, что обе стороны продолжают дипломатические переговоры и переговоры по ядерному соглашению.

Иран привел все свои вооруженные силы в состояние наивысшей готовности и готовится к упорному сопротивлению

Реклама

По информации издания, Тегеран размещает пусковые установки баллистических ракет вдоль западной границы с Ираком — достаточно близко, чтобы нанести удар по Израилю и вдоль южного побережья Персидского залива, в пределах досягаемости американских военных баз и других целей в регионе.

В последние несколько недель Иран периодически закрывал свое воздушное пространство для испытаний ракет. Он также провел военные учения в Персидском заливе, ненадолго закрыв Ормузский пролив, главный морской узкий пункт для мировых поставок энергоносителей.

Все это время аятолла Хаменеи сохранял твердую позицию.

«Самая мощная армия мира может получить такую оплеуху, что не сможет встать на ноги», — сказал он в своей речи на прошлой неделе. Он также угрожал потопить собравшиеся в соседних водах американские военные корабли.

Реклама

Напомним, что в Иране состоялись самые большие за 50 лет протесты. По данным правозащитных организаций, за 16 дней антиправительственных общенациональных протестов там могли погибнуть тысячи человек.

По информации Axios , Трамп изучает несколько вариантов действий по Ирану — от компромиссного ядерного соглашения до возможных военных ударов по руководству страны, включая верховного лидера Али Хаменеи.