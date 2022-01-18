"Диктаторы нас не разделят": новоизбранная глава Европарламента пообещала поддержку Украине

Также она подчеркнула, что "Украина сейчас находится под угрозой".

Новооборона глава Европейского парламента Роберта Метсола во время выступления упомянула в своей речи Украину. Она пообещала усилить дипломатические усилия для разрешения масштабных конфликтов, в частности, вокруг Украины.

Видеообращение опубликовано на сайте Европарламента 18 января.

Отмечается, что на пресс-конференции после того, как ее избрали на должность главы Европарламента, она в своей речи выразила поддержку Украине и подчеркнула, что "Украина сейчас находится под угрозой".

"Я вспомнила Украину и Беларусь в контексте, в котором мы живем, касающемся безопасности, рисков и угроз на наших внешних границах. Этот парламент очень однозначен в своей позиции – диктаторы нас не разделят. И такие сообщения будут и дальше отправляться", — сказала она на пресс-конференции после избрания.

Стоит отметить, 18 января состоялось голосование по избранию нового главы Европейского парламента. Впервые за 20 лет ею стала женщина. На эту должность назначили Роберту Мецолу, ранее занимавшую должность вице-президента Европарламента.

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