Диктатура пришла: в стране-союзнице РФ президент запретил проводить выборы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега отменил возможность проведения выборов / © AP News

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил о фактической отмене избирательного процесса в стране, чтобы сделать невозможным приход оппозиции к власти. Непрерывно возглавляющий государство с 2007 года 80-летний авторитарный лидер заверил, что совместно с подконтрольным парламентом примет новые законы для сохранения своего режима.

Об этом сообщает The Guardian.

Президент Никарагуа отменил возможность выборов в стране

Заявление глава страны сделал во время торжеств к 47-й годовщине Сандинистской революции 1979 года, когда с его участием была свергнута диктатура Анастасио Сомосы. Это выступление стало первым публичным появлением Ортеги за последние 61 день.

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Перед тысячами госслужащих, которых, по данным местных СМИ, заставили прийти на мероприятие, он сказал:

«Здесь больше не будет выборов, чтобы они [оппозиционные партии] могли попытаться захватить правительство, захватить власть».

Также лидер Никарагуа уверял, что принятие новых ограничений необходимо для противодействия угрозам.

«Мы будем работать с Национальным собранием и соответствующими институтами над законами, потому что нам нужны законы, которые строят стену, барьер против организаторов переворота и предателей, продающих свою страну», — заявил об оппозиционерах Даниэль Ортега.

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Организация очередных выборов планировалась на следующий год, однако политик не уточнил, идет ли речь о полной отмене голосования или об окончательном запрете оппозиционным силам участвовать в нем.

Напомним, во время избирательной гонки 2021 года режим Ортеги уже объявил вне закона ключевые партии и заключил в тюрьму всех потенциальных кандидатов в президенты.

Аналитики оценивают такие заявления, как переход к новой фазе авторитарного правления. Старший аналитик международной неправительственной организации Armed Conflict Location and Event Data Тициано Брэда отмечает, что такое решение свидетельствует о боязни режима перед любой политической оттепелью, которая может разоблачить падение его поддержки среди населения.

«Этим решением Ортега и Мурильо закрепили переход страны к полноценной семейной диктатуре», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, правящая верхушка решила вообще ликвидировать электоральную конкуренцию вместо проведения очередных фальсифицированных выборов.

Что известно о диктатуре в Никарагуа

В прошлом году Ортега уже провел ряд конституционных изменений, увеличив срок полномочий президента с пяти до шести лет и повысив статус своей супруги Росарио Мурильо из вице-президента в «сопрезидентку». Власти США официально характеризуют их правление как «диктатуру Мурильо-Ортеги».

В ходе речи политик также резко критиковал действия Соединенных Штатов, вспомнив январскую операцию по задержанию в Венесуэле диктатора Николаса Мадуро:

«Со всей своей силой они ворвались в президентский дворец, где находились Николас и его жена Силия [Флорес]. Они убили всю охрану — большинство из них были кубинцами — и забрали их в тюрьму в США. Это ужасно».

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Оправдывая свои действия, Ортега обвинил оппозицию в создании массовых протестов в 2018 году. По данным ООН и правозащитных организаций, тогда во время силового подавления выступлений режим убил более 350 человек, сотни ранил, тысячи бросил в тюрьмы, а почти миллион никарагуанцев был вынужден уехать из страны.

По данным Human Rights Watch, в стране до сих пор остаются около 50 политических заключенных, 546 человек, лишенных гражданства, а деятельность более 5600 неправительственных организаций, 29 университетов и 58 медиа полностью прекращены.

Санкции Украины против Никарагуа

Напомним, в ноябре 2021 года Украина ввела персональные санкции против лиц, причастных к открытию «представительства» Никарагуа во временно оккупированном Россией Крыму.

Как сообщил тогдашний секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания 10 ноября, под ограничения попали восемь физических лиц. Среди них четверо граждан Никарагуа и четверо граждан Российской Федерации.

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