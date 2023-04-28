Диктатура возвращается: Путин подписал закон о лишении российского гражданства за осуждение войны

Россиян, осуждающих войну в Украине, будут лишать гражданства РФ. Соответствующий закон 28 апреля подписал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Такие действия предполагают "публичные призывы к действиям против территориальной целостности, публичные призывы к экстремизму, посягательство на жизнь госдеятеля и организация вооруженного мятежа".

Кроме того, в России вводится пожизненное лишение свободы за госизмену. Россиян будут наказывать также "за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций". За это "тяжкое преступление" местным грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ.

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