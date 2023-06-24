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"Диктатуры в конце концов падают": Ермак — о гражданской войне в России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Диктатуры в конце концов падают": Ермак — о гражданской войне в России

Ермак отреагировал на восстание в России. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

В ОП отреагировали на восстание в России.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на вооруженное восстание в России террористов ЧВК "Вагнер". Он подчеркнул, что гражданская война в РФ – это результат войны против Украины.

Об этом он написал в Twitter.

Ермак объяснил, что вооруженное восстание в России – это следствие войны против Украины. Он убежден, что диктатуры падают из-за внутренних противоречий.

"Гражданская война в России была единственным вероятным результатом незаконного вторжения Путина в Украину. История показывает нам, что все диктатуры в конце концов падают под тяжестью внутренних противоречий и ненасытных аппетитов", — написал глава Офиса президента.

Напомним, против 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Вожак наемников пригрозил походом на столицу Москву.

По данным СМИ, Путин отдал приказ ликвидировать Пригожина.

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Дата публикации
Просмотры
888
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