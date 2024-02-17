"Диктируемого Москвой мира не будет": Шольц резко ответил на планы Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны ЕС должны поддерживать Украину до полной деоккупации и вывода российских войск.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Путин должен понять, что диктуемого Москвой мира не будет, потому что мы этого не допустим. Мы сплочены как никогда" — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что развернувшаяся Россия является крупнейшим испытанием Устава ООН от 1945 года, что заставляет сделать два вывода.

"Первый – это то, что угроза для европейских стран со стороны России реальна, и второй – о необходимости существенного укрепления европейской безопасности, что требует значительных инвестиций", – сказал он.

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Он добавил, что странам Европы удалось сплотиться в поддержке Украины и добиться своей цели по укреплению оборонных возможностей Европы.

"Россия, напротив, не достигла ни одной своей цели в войне", — заявил Шольц. Он подчеркнул, что за два года Украина освободила более половины территорий, оккупированной Россией в начале вторжения, и лишила РФ контроля над Черным морем.

"Это все благодаря прежде всего украинским Вооруженным силам. Я очень уважаю их мужество и их тяжелые успехи. Поддержка Украины всеми нами сыграла свою роль, и сейчас это должно быть для нас стимулом не успокаиваться, а решительно идти дальше по этому пути", — сказал он. Шольц.

Также мы писали, что канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции безопасности не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus нашему государству. Он подчеркнул, что Германия тратит на оружие для Украины больше средств после США.

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