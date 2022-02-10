Динамика отрицательная: росСМИ сообщают об ухудшении состояния больного коронавирусом Жириновского

Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое.

Состояние российского депутата от ЛДПР Владимира Жириновского, который с коронавирусом был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, ухудшается, ситуация осложняется сахарным диабетом.

Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на врачей.

Так, по словам медиков, динамика протекания болезни у политике отрицательна, прогрессирует дыхательная недостаточность с сатурацией 90-91%. Telegram-канал Mash пишет, что правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин.

В то же время сам политик считает себя здоровым, стремится работать и не хочет лечиться – чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное.

Напомним, что накануне в пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что их лидер продолжает работать, чувствует себя хорошо.

Ранее Жириновский в эфире российского радио рассказывал, что сделал уже восемь прививок от коронавируса. В декабре в своем Telegram Жириновский рассказывал, что для первых трех прививок он использовал вакцину "Спутник V", затем три раза укололся "ЭпиВак Короной", а для седьмой и восьмой доз выбрал "КовиВак".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.