Динамика отрицательная: росСМИ сообщают об ухудшении состояния больного коронавирусом Жириновского

Состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое.
Состояние российского депутата от ЛДПР Владимира Жириновского, который с коронавирусом был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, ухудшается, ситуация осложняется сахарным диабетом.
Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на врачей.
Так, по словам медиков, динамика протекания болезни у политике отрицательна, прогрессирует дыхательная недостаточность с сатурацией 90-91%. Telegram-канал Mash пишет, что правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин.
В то же время сам политик считает себя здоровым, стремится работать и не хочет лечиться – чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное.
Напомним, что накануне в пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что их лидер продолжает работать, чувствует себя хорошо.
Ранее Жириновский в эфире российского радио рассказывал, что сделал уже восемь прививок от коронавируса. В декабре в своем Telegram Жириновский рассказывал, что для первых трех прививок он использовал вакцину "Спутник V", затем три раза укололся "ЭпиВак Короной", а для седьмой и восьмой доз выбрал "КовиВак".
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