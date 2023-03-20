Диплом в обмен на повестку: в Москве выпускникам вуза не отдают документы

Российским студентам отказываются выдавать дипломы без повестки в военкомат.
Выпускникам Московского авиационного института отказываются выдавать дипломы, пока они не распишутся в получении повесток в военкомат.
Об этом пишет издание "Верстка" со ссылкой на студентов учебного заведения.
"Не выдают диплом пока не подпишешь повестку. Просто в кабинете, где выдают диплом, сидит военком", – рассказал один из студентов.
Другой студент, который уже ходил в военкомат по такому порядку, сказал, что там его пытались завербовать на контрактную службу.
"Они пытаются получить подобных людей с высшим образованием, заключить контракт. Причем нагло, приходишь в военкомат с этой повесткой дня и тут же говорят, идите туда и заключайте контракт", — сказал выпускник, добавив, что он отказался от предложения.
Напомним, студентам Пензенского государственного университета РФ будут выдавать дипломы вместе с повестками в военкомат.
Читайте также:
- Не понравился цвет скамеек: в РФ пенсионер написал донос на детский сад из-за "пропаганды ЛГБТ"
- В ЦАР на золотом прииске убили девять китайцев: подозревают "вагнеровцев"
- Не дождалась: в России девушка украла у оккупанта миллионы рублей и нашла себе нового парня