Диплом в обмен на повестку: в Москве выпускникам вуза не отдают документы

Выпускникам Московского авиационного института отказываются выдавать дипломы, пока они не распишутся в получении повесток в военкомат.

Об этом пишет издание "Верстка" со ссылкой на студентов учебного заведения.

"Не выдают диплом пока не подпишешь повестку. Просто в кабинете, где выдают диплом, сидит военком", – рассказал один из студентов.

Другой студент, который уже ходил в военкомат по такому порядку, сказал, что там его пытались завербовать на контрактную службу.

"Они пытаются получить подобных людей с высшим образованием, заключить контракт. Причем нагло, приходишь в военкомат с этой повесткой дня и тут же говорят, идите туда и заключайте контракт", — сказал выпускник, добавив, что он отказался от предложения.

Напомним, студентам Пензенского государственного университета РФ будут выдавать дипломы вместе с повестками в военкомат.

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