Дипломат Брайза предположил, когда Украина может начать новое контрнаступление

Есть вероятность, что в 2025 году Украина сможет провести контрнаступление.

Такой прогноз озвучил эксрадник госсекретаря США Мэтью Брайза для программы "Студия Запад" на Эспрессо.

По его словам, у российских войск минимальный прогресс и медленные темпы, ведь России понадобился почти год, чтобы продвинуться на 16 километров за Бахмут.

"Путин чувствует, что он не может остановиться сейчас, иначе это может стать его концом, даже физическим. Однако, как уже упоминалось, российскому наступлению не хватает успеха. По сути, прогресс у них минимальный. Хотя они и продвигаются, но очень медленными темпами". Им понадобился почти год, чтобы продвинуться всего на 16 километров за Бахмут.

Эксперт также упомянул о внутренних проблемах российского диктатора, в частности о бегстве сотен тысяч мужчин во время последней мобилизации.

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"Его силы, по сути, находятся в состоянии стагнации, несмотря на определенный прогресс. Остается надеяться, что украинские войска будут настойчиво противостоять текущему наступлению, с прибытием дополнительной военной помощи динамика изменится, что даст Украине определенную передышку перед следующим рывком", - говорится в сообщении.

В таких условиях Украина может провести контрнаступление в 2025 году.

"В конце концов, если Украине удастся атаковать Крымский мост и отрезать пути сообщения России с Крымом, это полностью изменит подход Путина, в частности, его приверженность непрерывным нападениям на гражданское население и военным преступлениям против украинского населения", — указали в сообщении.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предположил, что вооруженные силы могут готовить следующее контрнаступление на юге Украины.

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