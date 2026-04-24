Дипломат объяснил, почему США хотят оттянуть РФ от Китая

Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

США пытаются интегрировать Россию обратно в глобальную политику, рассматривая ее как потенциального партнера и в то же время стремясь удалить от Китая.

Такое мнение высказал сенатор, бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина в эфире Эспрессо.

По его словам, Вашингтон стремится продемонстрировать, что Россия может быть участником международных процессов в более широком формате.

«Сейчас США пытаются вернуть Россию в мир глобальной политики. Вашингтон хочет показать, что РФ может являться партнером также и для США. Речь идет о глобальном формате, чтобы отвлечь Россию от Китая. По-моему, это невозможно. Ведь сотрудничество между Россией и Китаем очень тесное», — пояснил Схетина.

Он также считает, что таким образом США проверяют реакцию международного сообщества по поводу возможного участия России в саммите G20.

Сенатор подчеркнул, что страны-участницы должны занять четкую позицию и выступить против присутствия РФ с тем, чтобы сохранить ее политическую изоляцию.

«Американцы делают определенный тест. Следовательно, все страны, пригласившие на саммит G20, должны твердо сказать, что РФ не должно быть на этом заседании. Думаю, что США примут во внимание такую позицию. Путина следует отстранить от мировой политики, он должен быть сам и должен знать, что он агрессор и убийца. Это его политическая ответственность, что он находится вне нормальной мировой политики», — добавил он.

