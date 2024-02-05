Дипломат прокомментировал заявление Анджея Дуды о неуверенности в возвращении Крыма Украине

Эмоциональной оговоркой, которая не должна повлиять на дружеские отношения между Украиной и Польшей, назвал дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко противоречивое высказывание о Крыме президента Польши Анджея Дуды.

Об этом дипломат, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко сказал в вечернем эфире "Эспрессо".

Огрызко назвал сомнения польского президента и заявление по поводу деоккупации Крыма эмоциональной оговоркой, которая не должна повлиять на дружеские отношения между двумя странами. Он также рассказал, как Украина может действовать, чтобы вернуть Крым

Он выразил мнение, что это типичный случай так называемого "ляпсуса лингве", то есть оговорки.

"Он, собственно, после того фактически сам себя дезавировал и сказал, что на самом деле Украина должна побеждать и так далее. Пожалуй, все-таки действительно эмоциональный ход, эмоциональная ошибка, которая не должна влиять на отношения двух президентов двух стран", — пояснил дипломат.

Относительно Крыма Огрызко отметил, что от нынешней точки на левом берегу до админграницы с Крымом — 60 км.

"Я не думаю, что это та задача, которую при правильной организации нельзя успешно выполнить. Итак, выход на админграницу Крыма и перебиение коридора на юге — это действительно то, что потом тему Крыма переведет из теории в практику. Мы уже сейчас видим, что благодаря использованию ударных беспилотников ситуация хоть и не так быстро, как хочется, но все же меняются к лучшему", — сказал он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда выразил сомнения по поводу деоккупации Крыма. Впрочем, после критики политиков он сделал новое заявление, в котором напомнил, что его позиция жестокой по отношению к агрессии Москвы была "понятна с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом".

Между тем, посол Украины в Польше Василий Зварыч подчеркнул, что Крым — это Украина: так есть и так будет, а временную аннексию украинского полуострова РФ он назвал "военным преступлением", за которое страна-агрессорка "будет наказана".

Также на заявление Дуды отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. После печально известного высказывания президента по Крыму он напомнил, что официальная Варшава признает независимость Украины в ее международно установленных границах.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.