Дипломат США: Путин испытывает НАТО ударами дронов
Диктатор Путин проверяет не только военную оборону, но реакцию союзников на политическом уровне.
Действия Кремля имеют стратегический подтекст, потому что он стремится опробовать НАТО.
Такое мнение в эфире Эспрессо высказал американский дипломат Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.
«Выводы по вторжению 19 или 20 попавших на польскую территорию беспилотников очевидны — Путин испытывает НАТО. Он хочет понять, как мы, поляки, остальная Европа и Соединенные Штаты, будем защищаться от подобных ударов, если они станут более масштабными и смертоносными. Его цель — проверить не только военный ответ на такие вторжения, но и политическую реакцию», — подчеркнул Тейлор.
По словам дипломата, военная реакция союзников была излишней.
Поляки, голландцы, немцы и другие страны НАТО применили для защиты Польши очень дорогое оружие: самолеты, ракеты, тяжелое вооружение. Зато дроны, которые россияне запустили, стоили в разы дешевле. Это очевидная слабость», — объяснил он.
Тейлор также отметил, что у украинцев уже есть практический опыт в борьбе с подобными угрозами.
«Украинцы сбивают 70%, 80%, а иногда и 90% дронов, входящих в их воздушное пространство. И делают это относительно дешевым оружием — пулеметами, ружьями или другими средствами. Это гораздо эффективнее и дешевле тех методов, которые применяют европейцы. Нам есть чему у вас поучиться. Украинцам есть чем поделиться и в технологическом, и в тактическом плане. Ваш опыт в борьбе с беспилотниками станет особенно важным в будущем», — подытожил дипломат.
