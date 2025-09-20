Дипломат США: Путин испытывает НАТО ударами дронов

Кремль испытывает НАТО / © Associated Press

Реклама

Действия Кремля имеют стратегический подтекст, потому что он стремится опробовать НАТО.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал американский дипломат Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.

«Выводы по вторжению 19 или 20 попавших на польскую территорию беспилотников очевидны — Путин испытывает НАТО. Он хочет понять, как мы, поляки, остальная Европа и Соединенные Штаты, будем защищаться от подобных ударов, если они станут более масштабными и смертоносными. Его цель — проверить не только военный ответ на такие вторжения, но и политическую реакцию», — подчеркнул Тейлор.

Реклама

По словам дипломата, военная реакция союзников была излишней.

Поляки, голландцы, немцы и другие страны НАТО применили для защиты Польши очень дорогое оружие: самолеты, ракеты, тяжелое вооружение. Зато дроны, которые россияне запустили, стоили в разы дешевле. Это очевидная слабость», — объяснил он.

Тейлор также отметил, что у украинцев уже есть практический опыт в борьбе с подобными угрозами.

«Украинцы сбивают 70%, 80%, а иногда и 90% дронов, входящих в их воздушное пространство. И делают это относительно дешевым оружием — пулеметами, ружьями или другими средствами. Это гораздо эффективнее и дешевле тех методов, которые применяют европейцы. Нам есть чему у вас поучиться. Украинцам есть чем поделиться и в технологическом, и в тактическом плане. Ваш опыт в борьбе с беспилотниками станет особенно важным в будущем», — подытожил дипломат.

Реклама

Ранее сообщалось, что республиканцы в Сенате США раздражены отказом президента Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жесткого двухпартийного закона о санкциях против России и покупающих ее нефть стран.

Мы ранее информировали, что в Минобороны РФ рапортовали, что отрабатывали удары «Кинжалами» по НАТО.