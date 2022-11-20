Дипломатическая изоляция России на саммите G20: эксперт объяснил, в чем состоит позитив для Украины

Cаммит G20 показал, что странам можно находить общий язык в решении накопившихся проблем и постепенно, пока де-факто, изолировать Россию.

Политолог Максим Джигун заявил, что тенденция дипломатической изоляции России отчетливо проявилась на саммите G20, состоявшемся 15-16 ноября в Индонезии.

Об этом он сказал ТСН.

"Для России это, безусловно, поражение. Россиян вытесняют из G20. И здесь очень важна формулировка, которую президент давал. Он говорил о G19, а не о G20. Это очень болезненный момент для россиян, особенно после того, как они потеряли членство в Группе восьми: у россиян есть перспективы об исключении из G20. То, что Россию считали отдельной историей в G20 – теперь считают отшельниками, куда не приехал даже президент Путин, Лаврова фактически выбросили с заседания, он досрочно уехал. Конечно, это пощечина. Что можно говорить, когда Зеленскому аплодирует весь зал, а после этого Лавров начинает рассказывать о нацистах", — сказал эксперт.

Напомним, мировые лидеры бойкотировали российскую делегацию на саммите G20, состоявшемся 15 ноября на Бали. В этом году президент РФ Владимир Путин не уехал на Бали, а отправил Сергея Лаврова. Кстати, западные СМИ сообщали, что российскому дипломату внезапно стало плохо на Бали. У него якобы проблемы с сердцем. Однако в МИДе РФ все традиционно отрицали.

В процессе саммита G20 Сергея Лаврова проигнорировали почти все представители других государств. Он встретился только с одним дипломатом – министром иностранных дел Китая Ван Ий.

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