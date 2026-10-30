Дипломатическая пощечина Лаврову на саммите в Атланте: что устроили европейские министры

Лавров на саммите «Группы двадцати» / © Associated Press

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На саммите министров иностранных дел стран «Группы двадцати» (G20) в американском Атланте европейские дипломаты отказались от совместной фотографии с главой МИД России Сергеем Лавровым. Из-за их протеста запланированная групповая фотография перед началом встречи была отменена.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу в сети X.

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По его словам, министры иностранных дел стран «Группы двадцати» начали первое пленарное заседание, посвященное геополитическим вопросам, на фоне значительных разногласий по поводу международных конфликтов. В то же время европейские представители выступили против того, чтобы оказаться на одном снимке с российским министром.

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«Запланированную совместную фотосессию отменили после того, как европейские дипломаты выразили протест против появления на одном снимке с Лавровым», — написал Рауфоглу.

В подтверждение своих слов журналист опубликовал фотографию.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» проходит 30–31 октября в Атланте. Российский министр прибыл в США после перелёта, который длился более 20 часов. Из-за ограничений на полеты, введенных рядом так называемых «недружественных» по отношению к России государств, самолет Лаврова был вынужден облетать их территории.

Лавров находится под международными санкциями, введенными в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

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Отказ европейских дипломатов от совместной фотографии с российским министром стал показательным эпизодом встречи, проходящей на фоне глубоких разногласий между Москвой и западными странами по поводу российской агрессии.

Напомним, перед визитом Лаврова в США официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала предположение, что в Вашингтоне не все положительно относятся к запланированному приезду российской делегации.

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